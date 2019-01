Joe Jackson: "Fool"

Joe Jackson ist für sein 20. Studioalbum mit Vollgas ins Studio gerauscht – mit eingespielter Band am ersten Tag nach einer erfolgreichen Nordamerika-Tournee. Es braucht indessen ein paar Anläufe, bis sich das Album dem Zuhörer erschließt. Für den Nebenbei-Konsum ist es gänzlich ungeeignet. Und wie das Cover vermuten lässt, arbeitet sich Jackson an Tragödie und Komödie ab, in schweren, vieldeutigen Texten über Angst Wut, Trauer, Verlust, aber auch Freundschaft, Freude, Musik. Leider setzt sich diese Vielseitigkeit auch in der Musik fort. Komplexe Songstrukturen wechseln sich mit Banalitäten ab. Aber Joe Jackson hat es sich und seinen Fans noch nie einfach gemacht. Insofern bleibt sich der britische Pianist auch nach 40 Jahren selbst treu. bjz

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)