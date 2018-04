John Prine: „The Tree Of Forgiveness“

Anzeige

Auf dem Cover von „The Tree Of Forgiveness“ wirkt John Prine älter als 71 Jahre. Vom Leben und dem Kampf gegen Krebs gezeichnet, scheint in seinem Blick die hintergründige Heiterkeit durch, die seine Texte oft durchzieht. Das erste neue Material der US-Country-Ikone seit 2005 wurde von Dave Cobb sehr spartanisch produziert – dass Johnny Cashs Spätwerk dabei eine Referenz ist, liegt nicht nur an Prines noch tiefer und leicht brüchig gewordener Stimme. Die macht seine gelassenen Reflektionen über den Tod („When I Get To Heaven“) oder die unerfreuliche Gegenwart in den USA („Caravan Of Fools“) so eindringlich. Und führte dazu, dass Prine auf seine alten Tage, zeitgleich Spitzenplätze in den Billboard-, Country-, Rock-, Folk- und Indie-Charts belegte. (Oh Boy) jpk

Unsere Note: 5 Sterne (Megamäßig) von 6 Sternen