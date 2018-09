Kaum Neues aus dem „House“ Guetta

Der Meister und sein Abbild: David Guetta in Papenburg. © dpa

Kennst Du einen, kennst du alle – auch wenn dieses Konzept künstlerisch nicht allzu anspruchsvoll erscheint, klappt es bei David Guetta kommerziell immer noch ganz famos. Seine Songs sind mittlerweile so austauschbar, dass er nach eigener Aussage seine Kinder mitentscheiden lässt, welche Singles auf die neue Scheibe kommen.

Bei seinem siebten Studio-Album „7“, dessen Namensfindung die überschaubare Originalität des jüngsten Outputs zu unterstreichen scheint, sind das todsichere Charts-Nummern wie der Opener „Don’t Leave Me Alone“ mit Anne-Marie, nach der sich Justin Bieber, Martin Garrix, Jess Glynne, Nicki Minaj oder die unvermeidliche Sia die Klinke in die Hand geben. Wer all das mag, kann bis 2020 durchtanzen, der Rest getrost weghören.

Ein wenig Spannung verspricht immerhin CD 2, auf der sich Guetta unter seinem Pseudonym Jack Back an seine Zeiten in den Pariser Underground-Clubs erinnert. Statt Name-Dropping und Vocoder gibt es hier House und Samples der reineren Art auf die Ohren. Die zwölf Tracks können abgesehen vom formidablen „Pelican“, das auch live immer noch bestens funktioniert“, aber nicht so richtig fesseln. Früher war also auch nicht alles besser – vor allem nicht die schematischen Beats aus dem „House“ Guetta. (Warner) th

Unsere Note: MÄCHTIG MIES ★ ★

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018