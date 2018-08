Königliche Hymnen

Anzeige

Dass Gospelsongs für den tiefgläubigen King Of Rock ’n’ Roll eine Herzensangelegenheit waren, macht bis heute die andächtige Inbrunst klar, mit der Elvis Presley (1935-1977) sie sang. Und er hat über hundert davon aufgenommen. Darunter „How Great Thou Art“, das ihm zwei seiner vier Grammys einbrachte. Das für das gerade veröffentlichte Album „Where No One Stands Alone“ nur 14 Songs ausgewählt und um Elvis’ Originalgesang neu eingespielt sowie mit Chören versehen wurden, ist gewagt. Denn zwangsläufig fehlen zentrale Titel, zum Beispiel – eigentlich unverzeihlich – „Peace In The Valley“.

Dass die getragenen, etwas kitschgefährdeten Hymnen gegenüber souligeren Uptempo-Nummern überwiegen, ist zu akzeptieren – zumal die schnelleren Songs auch trotz der Beteiligung von Tochter Lisa Marie als Produzentin noch polierter klingen. Was auf der einfach ausgestatteten Vinyl-Version durch die US-typisch sehr mittige Produktion recht unbarmherzig klar wird. Starke Ausnahme: „Bosom Of Abraham“. Das gleichen Elvis’ Originalbackgroundsänger aus seinen geliebten Gospelquartetten mitunter aber aus – darunter Ikonen wie Darlene Love, Cissy Houston, Terry Blackwood, Armond Morales und Jim Murray (The Imperials) sowie Bill Baize, Ed Hill, Donnie Sumner oder Larry Strickland (The Stamps Quartet). Dass Elvis’ 1977 mit neun Jahren verwaiste Tochter den Titelsong mit viel Emotion zu einem hörenswerten postumen Duett macht, ist für Fans ein Sahnehäubchen. (Sony/Legacy/RCA)

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig) von 6 Sternen