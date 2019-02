Kunstsinnige Dilettanten

Aus dem äußerst heterogenen kleinen Austropop-Wunder um Künstler wie Wanda, Seiler und Speer, Granada, Gustav, Onk Lou oder Cari Cari ragen Bilderbuch heraus. Denn auch auf ihrem sechsten Album „Vernissage My Heart“ zeigen sich die vier Wahl-Wiener erstaunlich wandlungsfähig und beweisen ungebrochen großen Willen zur Kunst. Was Mut erfordert, denn es ist natürlich viel einfacher, das Erfolgsrezept von Hits wie „Maschin“ (2013) oder „Bungalow“ (2017) einfach neu aufzukochen. Aber das interessiert die Band um den oberösterreichischen Sänger Maurice Ernst offensichtlich wenig.

So veröffentlichten die Maifeld-Derby-Headliner aus dem Jahr 2017 Anfang Dezember 2018 die äußerst introvierte Platte „Mea Culpa“. Kommerziell ging das ambitionierte Werk nahezu unter. Das dürfte dem Nachfolger jetzt auf keinen Fall passieren – obwohl es sich genauer gesagt um eine vor Optimismus regelrecht überbordende Geschwisterplatte handelt. Denn bei der Produktion haben Bilderbuch gemerkt, dass ihre 17 neuen Lieder stimmungstechnisch nicht auf ein Album passen wollten.

Die acht Nummern, die auf „Vernissage My Heart“ gelandet sind, ergänzen sich dagegen perfekt – obwohl die Stil-Versatzstücke sich eigentlich beißen müssten. Auf die krachend psychedelische Feedback-Orgie „Kids im Park“ folgt mit „Frisbee“ ein leichtgängiger Ohrwurm, mit viel Mut zum kokett grölenden Dilettantismus in den Chören und einer waghalsigen Einfachheit bei den Electro-Sounds. So etwas hat man seit den frühen Trio kaum noch gehört. Dazu kommen in den weiteren Songs verstärkt erstaunlich altmodische Gitarrenexkurse, punkiger Funk, Prince-Einsprengsel („Mr. Supercool“) – und Bilderbuch beweisen immer wieder, dass sie neben Rap-Stars wie Kanye West und mit Abstrichen Cro womöglich die Einzigen sind, die stimmverzerrende Software so einsetzen, dass es Sinn – und Spaß! – macht. Das epische Bekenntnis zu Europa zum Schluss („Europa 22“) sendet erstmals politische Signale – auch das steht einer österreichischen Vorzeigeband gut zu Gesicht. (Maschin) jpk

