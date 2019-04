Kunterbunte Star-Parade

Mit Super-Gruppen ist es so eine Sache: Nur selten garantiert die hohe Qualität der einzelnen Mitglieder auch für ein harmonisches Endergebnis. Doch einen Versuch ist es meistens wert, wie nun auch die extravagante Kombination von Sia, Diplo und Labrinth unter dem gemeinsamen Dach und dem gleichnamigen Album „LSD“ demonstrieren.

Um Eigenständigkeit bemüht

Wohin die Reise geht und dass vor allem die internationalen Hitparaden das Ziel sind, war bereits bei den fünf Vorab-Singles wie etwa „Thunderclouds“ oder „Genius“ nicht zu überhören. Schließlich stehen die australische Sängerin und Songwriterin Sia, US-DJ/Produzent Diplo und der britische R&B-Spezialist Labrinth schon solo für jede Menge Charts-Power. Unter diesen Voraussetzungen verkommt LSD keinesfalls zu einem Sammelsurium von Pop-Perlchen nach Schema F, sondern den zehn Tracks ist durchaus das Bemühen um Eigenständigkeit und ein Mindestmaß an Originalität anzumerken. Schließlich sind die Egos der beteiligten Individuen groß genug, um sich auf Wunsch einer Plattenfirma nicht einfach dem kommerziellen Erfolg zu unterwerfen.

Nur vier neue Songs

Das geht zuweilen zwar zulasten eines großen Ganzen, macht die Scheibe aber wiederum interessant, weil sie nicht so durchschaubar wie erwartet klingt. Alles in allem entwickelt dieses LSD dann aber doch nicht die erhoffte Wirkung, weil mit einer Spieldauer von nur einer halben Stunde und fünf schon bekannten Songs gerade mal vier weitere Tracks auf das Debüt gepackt werden und „Genius“ gleich ein zweites Mal im lahmen Lil-Wayne-Remix daherkommt. So etwas nennt man dann gemeinhin eine Mogelpackung. (Columbia) th

