Kurioses Raritätenkabinett der Ärzte

Ende 2018 haben Die Ärzte ihr opulentes Gesamtwerk in der optisch wunderbar aufgemachten 33-CD-Box „Seitenhirsch“ bei Bear Family Records (BFR), d e m deutschen Label für Wiederveröffentlichungen, in Stein gemeißelt. Aber obwohl Ärzte-Frontmann Farin Urlaub und BFR-Gründer für Qualität und Penibilität stehen, ist da klanglich Einiges schiefgelaufen und die eingefleischten Fans monieren serienweise Fehler in den Book-lets.

Einhelliges Lob erntet dagegen der gerade erschienene Auszug aus dem Mammutwerk: „They’ve Given Me Schrott! – Die Outtakes“ (Sie haben mir Schrott gegeben – die Raritäten). Der kokette Titel verspricht nicht zuviel und ist kein reines Understatement: Unter den 60 Titeln auf drei CDs (oder 5 LPs) sind viele steinalte Demo-Aufnahmen, die zwangsläufig ziemlich schrottig klingen. Auch der skurril-makabere Humor der ganz frühen Ärzte schießt heute sicher nicht mehr alle Lichter aus. Aber wenn man Farin Urlaubs „Der lustige Astronaut“, zwei Soilent-Grün-Nummern, die Ulkigen Pulkigen und die heute wohl undenkbare Grölnummer „Eva Braun“ überstanden hat, wird das Kuriositätenkabinett langsam spannend – und immer unterhaltsamer. Das allererste Radio-Interview beamt einen direkt in die frühen 1980er zurück.

Dann trällert das Trio auch noch Nenas „Nur geträumt“ – nicht perfekt, aber zu schön. Der „Westerland“-Vorläufer „Helgoland“, die grandiose englische Version von „Du willst mich küssen“ und Insider-Klassiker wie „Buddy Hollys Brille“, „Norma Jean“, „Wie am ersten Tag“, „Sweet Sweet Gwendoline“, „2000 Mädchen“ und eine Urversion von „Schrei nach Liebe“ können auch Ärzte-Normalverbraucher klasse finden.

Auch eine Rockabilly-Band

Und wer sich erinnert, dass deutschsprachiger Punk lange vor den Ärzten oder den Toten Hosen im Ratinger Hof in Düsseldorf erfunden wurde, sieht hier einen alten musikalischen Verdacht bestätigt: Die jungen Farin und Bela waren mindestens so sehr Rockabilly- wie Punkmusiker. (And More Bears) jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019