Lambchop: „This (Is What I Wanted To Tell You)“

Die Band Bilderbuch, die Rapper Kanye West und Cro gehören zu den wenigen Popkünstlern weltweit, die Stimmverfremdungssoftware wie Autotune sinnstiftend einsetzen. Dazu kommt seit 2016 Indie-Countryrock-Ikone und Lambchop-Kopf Kurt Wagner. Dessen neue LP „This (Is What I Wanted To Tell You)“ ist nach „FLOTUS“ (2016) schon seine zweite Platte mit elektronisch heruntergedimmten Meditationsmusikmonologen. Die acht wieder sehr ausführlichen Nummern sind in der Hektik dieser Tage schon immer noch eine Wohltat für die Seele – aber leider längst nicht so gut wie ihre Vorgänger. Ein Song-Meilenstein wie das epische „In Care of 8675309“ sucht man vergeblich. So ist das 13. Lampchop-Album zwar hörenswert, aber allenfalls eine Ergänzung zu „FLOTUS“.

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)