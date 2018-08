Leichtes Handgepäck hat Gewicht

Hinter der Bühne, in Strandhütten, Hotels oder Studios: Mehr als sieben Jahre lang hat Clueso unterwegs Songs aufgenommen und die so entstandenen Musikdateien im Ordner „Handgepäck“ abgelegt. Dass daraus entstandene Album klingt trotzdem wie aus einem Guss. Die eigenen Skizzen wurden im Studio meist nur mit wenigen Federstrichen nachbearbeitet, Streicher, Bläser und Beats sehr feinfühlig in die hinteren Schichten der feingedrechselten Songs eingefügt.

Die ersten 69 Sekunden namens „Aufbruch“ klingen fast nach Klassik-Ouvertüre und verbreiten eine Stimmung wie regnerischer Rückenwind. Die nächsten Songs „Wie versprochen“, „Vier Jahreszeiten an einem Tag“, „Waldrandlichter“, „Stein“ und „Einfache Fahrt“ sind zwar selbst für Clueso-Verhältnisse ungewöhnlich intim, fast leise – vor allem im Gesang. Aber trotz ihrer Luftigkeit, die oft aus versiertem Liedermacher-Fingerpicking auf der Gitarre resultiert, haben sie Gewicht. Vor allem dank sehr starker, persönlicher Texte, in denen der 38-Jährige sich wieder einmal als exzellenter Beobachter erweist – dieses Mal schaut er aber auch intensiv nach innen.

Danach hält der Titel „Zwischenstopp“, was er verspricht: Mit launigen New-Orleans-Jahrmarktsjazz setzt er eine Zäsur, so dass die Hitqualität des munteren Uptempo-Ohrwurms „Du und ich“ nicht befremdlich wirkt. Doch mit seiner ganz reduzierten Version der Puhdys-Ballade „Wenn ein Mensch lebt“ geht es wieder zurück zum Akustik-Folk, bei „Landstreicher“ hören wir sogar Clueso-Blues, der in „Zimmer 102“ rockig nachklingt. Danach wird produktionstechnisch minimal aufgerüstet, doch die 18 Nummern fließen nach mehrmaligem Hören regelrecht zusammen.

Unaufgeregt wie nie

Das verbindende Element ist die poetische Sichtweise des künstlerischen Außenseiters, der die alltägliche Welt freundlich, aber leicht skeptisch beobachtet und beschreibt. Aber dass er einer fast hysterisch aufgeregten Gesellschaft so extrem ruhig und unaufgeregt wie nie Sätze wie „Bleibt ruhig, nicht leise“ entgegen singt, wirkt lange nach. (Vertigo) jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

