Leichtes Hörvergnügen im besten Sinne

Wer mit Künstlernamen John Legend heißt, darf sein erstes Weihnachtsalbum getrost „A Legendary Christmas“ (Ein legendäres Weihnachten) nennen. Auch wenn das vielleicht hochtrabend klingt. Zumal John Roger Stephens gerade als Jüngster und erster Afroamerikaner den erlauchten Künstlerkreis auf 15 erweitert hat, der die vier wichtigsten US-Awards alle gewonnen hat: Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Da ist diese Platte wohl ein zusätzliches Geschenk für den Musiker, der am 28. Dezember 40 wird.

Ganz zum Musikmythos taugt „A Legendary Christmas“ dann zwar doch nicht. Aber Legend gelingt im Team mit Nu-Soul-Starproduzent Raphael Saadiq das Kunststück, musikalische Ambition mit fast schwebender Leichtgängigkeit zu verbinden. Die 14 Songs sind also Easy Listening im besten Sinne, deklinieren aber unaufdringlich und virtuos ein weites musikalisches Feld von Soul über Blues und Motown-Pop bis zur getragenen Ballade durch.

Sechs neue Songs

Geschmückt wird das Weihnachtswerk zusätzlich von Top-Gaststars wie Soul-Ikone Stevie Wonder („What Christmas Means To Me“) und Jazzsängerin Esperanza Spalding („Have Yourself A Merry Little Christmas“). Die sechs neugeschriebenen Songs (hitverdächtig: Meghan Trainors „Bring Me Love“) müssen sich hinter acht jungen Klassikern wie Vince Guaraldis „Peanuts“-Hit „Christmas Time Is Here“ (1965) nicht verstecken. So gelingen 50 Minuten, die man nicht nur am Heiligen Abend wunderbar durchlaufen lassen kann. Auch mehrmals. (Columbia) jpk

