Lil Wayne:„Tha Carter V“

Vier Jahre lagen zwischen Lil Waynes Ankündigung, die epische Carter-Reihe mit Teil fünf endgültig abzuschließen, und der Fertigstellung in diesem Herbst. Für Hip-Hop-Verhältnisse, wo sich die Trends vielleicht noch schneller jagen als in anderen Bereichen, ist das schon eine halbe Ewigkeit, was man auch der Produktion angehört. Was 2014 noch heiß war, hört sich hier abgegriffen an, zudem wurden neue Puzzle-Stücke angesetzt, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Bei insgesamt 23 Tracks ist so ein ziemliches Sammelsurium entstanden, das zwar die weiter vorhandene Energie des Rap-Kraftwerks aus New Orleans unter Beweis stellt – aber manchmal braucht „Gut Ding“ eben nicht nur Weile, sondern einfach einen besseren Plan. (Young Money Records) th

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)