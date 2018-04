Luka Bloom: „Refuge“

Anzeige

Im 40. Karrierejahr hat Luka Bloom sein zwanzigstes Studioalbum eingespielt. Und das nach den Regeln der allerältesten Songwriter-Schule: ein Mann, seine Gitarre, Mikrophon und elf gut gearbeitete Folk-Songs, darunter eine Version von Leonard Cohens „In My Secret Life“. Der frühe Bob Dylan steht ansonsten bei den meisten der sehr puristischen Nummern hörbar Pate. Auch weil der 62-jährige Ire das halb vergessene Genre „Topical Song“ intensiv pflegt. Also Lieder schreibt, die wie Zeitungsartikel Themen setzen, die sonst nicht viel Aufmerksamkeit bekämen – etwa den Kampf von Indianern in South Dakota um ihr Land, einen verschollenen „Game Of Thrones“-Statisten oder die Aborigine-Aktivistin Miriam Rose. Ein Konzept, das Zuflucht (Refuge) bieten will vor dem Irrsinn der Welt. (Pinorrek) jpk

