Lukas Nelson & Promise Of The Real: „Turn Off The News, Build A Garden“

Lukas Nelson & Promise Of The Real sind längst mehr als die Band von Willie Nelsons Sohn oder die Begleitcombo Neil Youngs. Das zeigt sich schon an der Liste von Backgroundsängern, die sich in den Credits der 13 Songs auf ihrem fünften Album tummeln – u.a. Sheryl Crow, Kesha oder Lucius. Neil Young spielt in der starken Bonusversion des Titellieds effektvoll Pump Organ. Der Text voller leicht sarkastisch vorgetragener Neo-Hippie-Ideale könnte es am 5. Juli glatt in sein Programm in der SAP Arena schaffen: „Schaltet die Nachrichten ab, legt einen Garten an.“ Die exzellente Produktion wirkt am besten, wenn Nelson wie Tom Petty und weniger nach seinem Vater klingt. Ausflüge in Pop und R&B lockern auf, gelingen aber nicht immer.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)