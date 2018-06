Madsen: „Lichtjahre“

Anzeige

Wer hinter Madsens neuem Album „Lichtjahre“ einen künstlerischen Quantensprung vermutet, der wird schnell eines Besseren belehrt. Mit ihrem siebten Longplayer entfernt sich die Combo um die Brüder Sebastian, Sascha und Johannes Madsen kein My aus ihrem Party-Gute-Laune-Rock-Universum. Titel wie „Sommerferien“, „Mein erstes Lied“ oder „Ich tanze mit mir allein“ lassen Nostalgiegefühle aufkommen. Hier schwelgen fast 40-jährige Musiker in Erinnerungen an ihre Teenie-Zeit – in der sie musikalisch nach wie vor verhaftet geblieben sind. Auch nach dem Wechsel von Four Music zu Arising Empire bieten die Jungs soliden Stadionrock mit Mitgröhlrefrains, der eher an die nächste Klassenfahrt erinnert als an ein künstlerisch ambitioniertes Werk gereifter Musiker. (Arising Empire)

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)