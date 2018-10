Maite Kelly: „Die Liebe siegt sowieso“

Nach ihrem Abschied von der Kelly Family 2008 hat Maite Kelly drei Alben gebraucht, bis sie 2016 mit dem Dreifach-Golderfolg „Sieben Leben für dich“ ihr Genre gefunden hat: deutscher Schlager. Mit dem Nachfolger „Die Liebe siegt sowieso“ treibt die 38-Jährige dieses Erfolgsrezept in Helene-Fischer-Manier auf die Spitze: mit vagem Timbre, eingängigen Melodien und stampfenden Rhythmen. Bemerkenswert ist dabei aber, wie sehr sich Kelly dabei auf Augenhöhe mit der Schlagerimperatorin bewegt – und sich dabei stimmlich meilenweit über die weibliche Konkurrenz erhebt. Bei minimal instrumentierten Songs wie „Mit Dir hätt’ ich zum Leben Ja gesagt“, das stark an Elton Johns „Sorry Seems To Be The Hardest Word“ erinnert, hält sie sich den Weg zum Poppublikum offen. (Electrola/Universal) jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)