Mal träge, mal laut und rockig

Anzeige

Zwei CDs mit mehr als zweieinhalb Stunden Live-Musik – ein schlechtes Preis-Leistungsverhältnis sieht definitiv anders aus. Dabei hätten Marillion die Aufnahme ohne großen Aufwand verlängern können: Sänger Steve Hogarth muss schon laut und deutlich „Enough“ sagen, um das enthusiastische Publikum in der Royal Albert Hall zu stoppen, dass nach „Living In Fear“ ausdauernd den Refrain weitersingt.

Innerhalb kürzester Zeit soll das Konzert im Oktober 2017 ausverkauft gewesen sein. Wer den frenetischen Jubel der Fans zwischen den Songs hört, der glaubt das gern.

Marillion haben in London ihr 2016er-Album „F.E.A.R. (Fuck Everyone And Run“) eingespielt. Das ist auf der ersten CD zu hören, die zweite Scheibe enthält weitere Live-Stücke, veredelt von Streichern, Flöte und Waldhorn.