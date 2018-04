Manic Street Preachers:„Resistance Is Futile“

Anzeige

Das erste Album der Manic Street Preachers seit dem Brexit – unkalkulierbar. Doch die linksbewegten Waliser haben analog zum Titel „Resistance Is Futile“ (Widerstand ist zwecklos) keine wütende Protestplatte aufgenommen, sondern zwölf durch die Bank gute bis überragende Songs mit starken Referenzen aufs eigene Schaffen geschrieben. „International Blue“ erinnert wohltuend an den Manics-Klassiker „Motorcycle Emptiness“, mit „Distant Colours“, „Liverpool Revisited“ oder dem euphorischen „Hold Me Like A Heaven“ schüttelt Sänger und Haupt-Songwriter James Dean Bradfield reihenweise Hits aus dem Ärmel, um den ihn die komplette britische Indie-Pop-Szene beneiden dürfte. Da ist Widerstand wirklich zwecklos. (Columbia) alex

Unsere Note: 5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)