Mark Knopfler: "Down The Road Wherever"

Nachdem Mark Knopfler alle musikalischen Wurzeln zwischen Country, Skiffle, Folk und Blues erforscht hat, durchweht sein neuntes Soloalbum ein Hauch der früheren Stadionband Dire Straits. Obwohl die gut 70 Minuten sehr ruhig angelegt sind, gibt es einige Zitate des Erfolgssounds. Kein Wunder, schließlich hat Knopfler das Werk mit Ex-Dire-Straits-Keyboarder Guy Fletcher produziert. Auch inhaltlich sind die frühen Tage der 80er-Jahre-Hitmaschine ein Thema. Dank dem grandiosen Perkussionisten Danny Cummings gibt es aber auch locker groovenden Funk („Nobody Does That“) oder eine starke, fast jazzige Ballade („When You Leave“). Bis auf die kitschige „You’ll Never Walk Alone“-Gitarreneinlage in „Just A Boy Away From Home“ klingt das alles gewohnt geschmackssicher.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

