Mehrstimmige Harmonien

Große Bands zeichnet es aus, dass sie Neues wagen – und ihnen Fans wie Kritiker dabei folgen (können). Der Stilwechsel der US-Indierocker The National von ihren angestammten ruhigen Alternative-Hymnen zum an die Härte der Gegenwart angepassten Sound von „Sleep Well Beast“ (2017) wurde überwiegend euphorisch aufgenommen. An den Nachfolger „I Am Easy To Find“ muss man sich erstmal gewöhnen – vor allem, weil es eigentlich kein The-National-Album ist, sondern ein Soundtrack. Auf dem tritt neben die gewohnt eindringliche Stimme von Sänger Matt Berninger eine Vielzahl von Duettpartnerinnen.

David Bowies grandiose Bassistin Gail Ann Dorsey, die Irin Lisa Hannigan aus Damien Rices Nu-Folk-Band, US-Songwriterin Sharon Van Etten, die französische New-Wave-Sängerin Mina Tindle, die englische Folkrockerin Kate Stables alias This Is the Kit oder der Brooklyn Youth Chorus sorgen neben der altbekannten Stimme in der Regel für ungeheuer schöne Harmonien. Den Einsatz männlicher Gastvokalisten habe sein Ego verhindert, scherzt Berninger. Der Anstoß zu dem Projekt kam von Mike Mills. Nein, nicht dem R.E.M.-Bassisten, sondern vom oscarnominierten US-Regisseur von Filmen wie „Jahrhundertfrauen“. Die Band überließ ihm begeistert die Zügel.

Heraus kamen der 24-minütige Kurzfilm „I Am Easy To Find“ mit der schwedischen Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander („The Danish Girl“) und das gleichnamige Album, das mit 68 Minuten das längste der Bandgeschichte geworden ist.

Vertrackte Rhythmen

Bei den ersten Hördurchgängen wirkt es auch wie ihr glattestes. Erstaunlich vertrackte elektronische Beats brechen diesen zwischen mittleren Genesis und späten Pet Shop Boys angesiedelten Eindruck aber immer wieder auf und erschließen den Zugang zu 16 Songs, die altbekannte Eindringlichkeit mit Facetten anderer Einflüsse verbinden. Das klingt letztlich gut. (4AD/Beggars) jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)

