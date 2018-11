Gleich im ersten Song sollte eigentlich ein Algorithmus ablaufen. Zunächst klingt es auch so. Fast glauben wir uns im Maschinenraum der legendären Kraftwerk. Archaisch stampfender Beat. Zischende Synthesizer. Dreiklangmotive. Doch natürlich können es Matt Bellamy und seine Mannen nicht lassen: Plötzlich tritt der Mensch auf. Und der Mensch spielt Klavier, er lässt die Arpeggien nach oben perlen und zeigt: Ich bin kein Auslaufmodell! Zusammen mit einer sich mehr und mehr herauskristallisierenden Überwältigungsdramaturgie sind wir auf dem Höhepunkt. Die Realität ist fern, nah ist diese Zeile: „We are caged in simulations“ – wir sind in Simulationen gefangen.

Das neue Muse-Album „Simulation Theory“ knüpf inhaltlich an den Vorgänger „Drones“ an. Politische Unterdrückung, Erschöpfung, ferngesteuerte Kriegsführung. Mit Titeln wie dem rockenden „Pressure“, dem fast Prince-artigen „Propaganda“ oder dem leichten Electropop von „Get Up And Fight“ suchen Muse nach „Something Human“, etwas Menschlichem, in einer Welt, die von Computern und Maschinen beherrscht wird. Es ist ein musikalischer Sci-Fi-Trip mit allerlei Einflüssen – vom Elektropop der 1980er bis hin zum Hip-Hop, was kein Wunder ist, denn einer der Produzenten heißt Timbaland.

Wieder erweitern Muse die harmonisch engen Grenzen des Pop, wieder verzahnen sie modernste Technik mit rockiger Rhetorik, wieder setzen sie sterile Maschinenmusik gegen schwitzende Arbeit. Mensch und Maschine Hand in Hand. In „Propaganda“ spielt eine Steelguitar zu groovendem Elektro-R & B, danach kracht die arabische Gitarre in „Break It To Me“.

Das ist unter dem Strich eine richtig wilde Mischung. Muse bombardieren uns mit für diese Band viel ungewohntem Material. Der Museianer schluckt, hört, schluckt nochmals und erkennt: Diese Band will sich im achten Studioalbum ums Verrecken nochmals weiterentwickeln. Teils wird daraus ein Blick zurück, teils einer in die Zukunft, in jedem Fall immer einer, der sagt: Lasst euch nicht unterkriegen! Ist dem etwas hinzuzufügen? Ach ja: So schräg es ist – das Album ist gut. (Warner) dms

