Michael Bublé: "Love"

Mit 43 Jahren und dem zehnten Album in der Diskographie kann man schon mal über Liebe singen. Wobei Michael Bublè den Titel „Love“ zu einem Herz-Emoji stilisiert. Der bis auf die üblichen zwei neuen Nummern (hübscher Pop: „Love You Anymore“, transparente Pianoballade „Forever Now“) setzt der Kanadier fast nur auf Standards aus dem American Songbook. Außer Kris Kristoffersen „Help Me Make It Through the Night“ (1970) sind die Originale 65 bis 90 Jahre alt. Bublè prägt sie, indem er seinen stets gekonnten Gesang in Richtung sanftes Boygroup-Gesäusel bewegt. Dazu kommen gefühlige Orchesterarrangements im Stil von Musikfilmen à la Judy Garland oder Fred Astaire. Das ergibt eine Überdosis Gefühl, die nur erträglich wird, weil alle Beteiligten ihr Handwerk perfekt ausüben („When You’re Smiling“!).

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)