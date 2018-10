Michael Patrick Kelly: „ID Live“

Es läuft für Michael Patrick Kelly nach seinem Comeback und der Emanzipation vom Rest der legendären Großfamilie. In der Folge der Alben „Human“ und „ID“ nutzte der ehemalige Paddy zuletzt vor allem die Popularitätsmaschinerie des TV-Formats „Sing Meinen Song“ und ersetzt bei „The Voice Of Germany“ inzwischen erfolgreich Samu Haber. Und da auch die Nachfrage nach Auftritten des 40-Jährigen entsprechend hoch ist, war es nur logisch, nun schnell ein Live-Album auf den Markt zu werfen. Das lässt allerdings vermissen, was Original-Mitschnitte sonst ausmachen: Atmosphäre, originelle Arrangements und Emotionen. Stattdessen sind die 16 Songs so glattgebügelt wie die Kompositionen Kellys, die oft beliebig klingen und irgendwie das Risiko scheuen. (Sony)

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)