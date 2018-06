Mike Shinoda:„Post Traumatic“

Anzeige

Linkin-Park-Sänger Mike Shinoda, auch schon 41, postuliert mit seinem ersten Soloalbum „Post Traumatic“ einen hohen Anspruch: Er schafft einen ganzen Kosmos an Hip-Hop, Pop und Elektro, der sich von sehr eingängigen Refrains wie in „Watching As I Fall“ oder „Can’t Hear You Now“ bis hin zu wirklich intimen Popsongs wie „World’s On Fire“, die mit spacigen Sounds aufwarten, hinzieht. Mit „Post Traumatic“ verarbeitet Rap-Meister Shinoda aber vor allem den Selbstmord seines Freundes und Linkin-Park-Sängers Chester Bennington vom Juli 2017. Das ist der posttraumatische Zustand des Albums, und Bennington wäre wohl stolz auf seinen Freund. Dass Shinoda mit zahlreichen Featurings (toll etwa mit Alternative-Sirene K. Flay in „Make I Up As I Go“) Abwechslung reinbringt, ist ein großes Pfund. (Warner)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)