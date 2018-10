Milou & Flint: „Blau über Grün“

© That Sunday

Liebevoll in einer braunen Papiertasche verpackt landet die CD in der Hand. Rustikal spazieren Barbara Milou und Christoph van Hal alias Milou & Flint über das nachkolorierte Cover. „Orange bis Blau“ hieß ihr Debütalbum. Die beiden Vollblutmusiker scheinen sehr kunstsinnig zu sein. Ihre Lieder kommen wie Hausmannskost instrumentalisiert daher und transportieren vor allem eines: Leichtigkeit. Damit schwebt das Duo auf der Tradition der französischen Chansons. „Vole avec moi“ ist auch tatsächlich in Französisch verfasst. Gitarre, Klavier, Akkordeon oder Glocken: mal Richtung Folk mit Lagerfeuerromantik, mal klarer deutscher Pop ohne Tiefe – ein Album mit der Naivität von Kinderliedern. (That Sunday)

Unsere Note: ★ ★ (Mächtig mies) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)