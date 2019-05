Mit ein wenig Hilfeseiner Freunde

Eine Platte, wie gemacht für das Vinyl-Format: Die Töne, die die Nadel in den Raum wirft, sind warm, dynamisch und hochdifferenziert. Das erinnert das an die Qualität der legendären Aufnahmen aus den Chess-Records-Studios zur Hochzeit von Muddy Waters, Little Walter oder Howlin’ Wolf. Dabei sind auf „Roll With The Punches“ größtenteils Briten am Werk. Denn die nordirische Songwriter-Legende

...