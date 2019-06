Mono Inc.: "Symphonic"

Die dunklen Blumen von Mono Inc. blühen eher im Verborgenen, doch im Goth-Rock-Genre ist die Band aus Hamburg ganz vorne dabei und konnte im Windschatten von Unheilig ausverkaufte Konzerte sowie großen kommerziellen Erfolg vorweisen. So schaffte es „Welcome To Hell“ 2018 auf Platz zwei der deutschen Album-Charts. Und da dieses neunte Album der Monomanen ohnehin schon etwas symphonisch getragen daherkam, ging die Band gleich einen Schritt weiter und arrangierte die Scheibe für Streicher und Piano um. Mit diesem Ergebnis gingen Mono Inc. auf Tour und hielten das Leipziger Konzert nun für die Nachwelt fest, das in Teil zwei ein weitaus rhythmischeres „Best of“ umfasst. Für Fans ein Muss, für alle anderen vielleicht ein sanfter Einstieg in dunklere Gefilde.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

