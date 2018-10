Musik, für die es noch keinen Namen gibt

Donny McCaslin, einer der herausragenden Saxofonisten des US-Jazz, präsentiert auf seinem neuem Album „Blow“ Musik, die in keine Kategorie passt. Sie hat vor allem eine Qualität: Sie klingt nach Jetzt.

Die Zusammenarbeit mit David Bowie auf dessen letztem Album „Blackstar“ hat bei McCaslin ungeahnte Kreativkräfte freigesetzt. Verstörende Klangverfremdungen, vertrackte Drum-’n’-Bass-Rhythmen, hymnische Popsongs, elektronische Traumbilder, harte Techno-Beats, explodierende Jazz-Soli – all das verdichtet sich auf „Blow“ zu einer brodelnden, urbanen Musik, in der es keine Stilgrenzen gibt.

Das Saxofon röhrt wie eine E-Gitarre, Mark Guiliana trommelt wie ein übertourig laufender Drum-Computer, Jason Linder entlockt seinen Keyboards Unerhörtes. Die Gastsänger Mark Kozelek oder Jeff Taylor klingen körperlos wie virtuelle Abbilder von richtigen Menschen. Man fröstelt beim Zuhören und ist doch fasziniert. Weil hier einer das Verschwinden von Humanität in unserer Welt in Töne umsetzt. Bowies Ex-Bassistin Gail Ann Dorsey sorgt mit der sehnsuchtsvoll gesungenen Ballade „Eye Of The Beholder“ für das bewegende Ende einer grandiosen CD. (Motéma) gespi

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig)

