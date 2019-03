16 neue Stücke, entstanden in Städten wie London, Toronto und Berlin – aber auch in den Alpen, in Südtirol und im legendären „Farm“-Studio von Genesis in Südengland: „Morgenstund“ ist der Soundtrack der Globetrotter und Kosmopoliten.

Vor zwanzig Jahren hat er mit Mirko von Schlieffen das Musikprojekt Schiller ins Leben gerufen. Seit 2003 komponiert und produziert der Norddeutsche Christopher von Deylen alleine. Und das sehr erfolgreich. Mit Gold und Platin unter anderem für seine Hits „Das Glockenspiel“ dekoriert, hat von Deylen mehr als sieben Millionen Platten verkauft. Am 19. Mai kann man ihn live in der SAP Arena erleben.

Wieder hat sich Schiller hochkarätige und prominente Musiker an die Seite geholt. Unter anderem ist der frühere Genesis-Bassist und -Gitarristen Mike Rutherford dabei. Auch die Elektronik-Pionier-Band Tangerine Dream machte mit. Den Titelsong liefert Nena: „Morgenstund“ ist perfekt geeignet, um den Tag wachzuküssen. Dabei scheint ihre Stimme irgendwie von weit her zu kommen, die Beats bleiben im Vordergrund. Für Santur-Spieler Pouya Sarai reiste der Musiker, der längst nur noch aus dem Koffer lebt und das Unterwegssein zu seinem Lebensmotto gemacht hat, nach Teheran. Die britische Sängerin Rebecca Ferguson ist ebenfalls dabei.

Der oscarprämierte Musikproduzent Giorgio Moroder mischte auch noch mit. Das Ergebnis nimmt einen mit auf eine kurze Auszeit vom Alltag. Man kann sich in andere Sphären hineingleiten lassen. Es ist eine geniale Musik für Traumweltenbummler, zum Teil richtig hypnotisch. (Sony Music)

