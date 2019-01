Nile Rodgers/Chic: "It's About Time"

Nach 25 Jahren wurde es wirklich Zeit für ein neues Chic-Album: Der unverwechselbar freudestrahlende Funk-Sound von Disco-Pionier Nile Rodgers auf „It’s About Time“ scheint aber nicht so recht in die Zeit zu passen. Die eigentlich wohlverdiente Aufmerksamkeit hat der stilprägende 66-Jährige dafür jedenfalls nicht bekommen. Trotz der Renaissance seines Funk-Stils in Superhits von Daft Punk, Pharrell und Co. und einer imposanten Gästeliste. Das Problem der handwerklich exzellenten Platte: Im Wir-tanzen-durch-die Nacht-Schema ähneln sich die Songs auf Dauer bis zur Selbstparodie – und selbst große Stimmen (Elton John, Lady Gaga, Emeli Sandé, Craig David, Hailee Steinfeld) klingen austauschbar. Bleibt zu hoffen, dass es bei der zehnten und letzten Chic-Platte im Mai origineller wird.

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)