Nine Inch Nails:„Bad Witch“

Anzeige

Nine-Inch-Nails-Mastermind Trent Reznor zeigt auf seinem neuen Album, dass er nach wie vor zu den genialsten Soundtüftlern gehört. Der Opener „Shit Mirror“ kommt mit schrammelnden Gitarren, düster-knarzenden Synthieklängen und verzerrter Stimme Reznors Industrial-Wurzeln noch am nächsten. Auch „Ahead Of Ourselves“ kann mit einer an Prodigys Firestarter erinnernden Drumbase und sägendem Soundgekreische überzeugen. Bei „Play The Goddamned Part“ mäandert ein Saxofon melancholisch über scheppernde Elektrobeats. Das flirrende „God Break Down The Door“ mit ruhigem Gesangspart würde sich perfekt als Soundtrack für ein Computerspiel eignen. Schwächster Song ist das allzu minimalistisch geratene „I’m Not From This World“. (Caroline)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)