Im Frühjahr 2017 hat Debbie Harry mit Blondie ein so beachtliches Album produziert, dass ein Jahr später auch ein neues Werk von Kim Wilde nostalgische Neugier geweckt. Die 80er-Jahre-Ikone war 1981 schon mit ihrer ersten Single „Kids In America“ weltweit so gigantisch durchgestartet, dass es noch bis Mitte der 90er Jahre für regelmäßige Chartsplatzierungen reichte. Zuletzt signalisierten 2013 eine Weihnachtsplatte und ein Duett mit DJ Bobo aber eine gewisse Verzweiflung. Davon ist auf „Here Comes The Aliens“ (Hier kommen die Außerirdischen), Kim Wildes 14. Studioalbum, erfreulich wenig zu hören.

Die 57-Jährige hat einige frische Songs zwischen rockigem Powerpop und Electronica-Einlagen zu bieten und klingt dementsprechend selbstgewiss. Für Selbstzweifel gibt es auch keinen Anlass, denn ihre Stimme hat genug Kraft für die wuchtig geratene, vollgepackte Postproduktion und in dem meisten Nummern hohen Wiedererkennungswert. Das ist mal das Hauptargument, diese Platte aufzulegen – neben dem sensationellen Retro-Cover, auf dem sich eine Comic-Kim-Wilde wie auf dem Filmplakat eines 50-Jahre-Jahre-Science-Fiction- oder Horror-B-Movies räkelt. Inspiriert wurde sie dazu dem Vernehmen nach von einer UFO-Sichtung 2009 im eigenen Garten – nun ja, passt ja wieder gut in die Zeit.

Dass viele der leichtgängigen Songs mit Chören und Breitwandsound überladen sind, muss nicht komplett abschrecken. Dafür gibt es ein paar rhythmisch schön nach vorn getriebene Ohrwürmer wie „Rock The Paradiso“, „Cyber Nation War“ und das programmatische „Pop Don’t Stop“. Da verzeiht man der Londonerin auch allzu kitschige Balladen wie die Schlussnummer „Rosetta“ mit der schwedischen Sängerin Frida Sundemo. (Earmusic) jpk