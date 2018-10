Ok Kid: „Sensation“

© Four Music

Nun ist auch das letzte bisschen Hip-Hop, das tief in den Venen des Ok Kid-Trios wohl noch schlummert, verstummt. Klar, Frontmann Jonas Schubert muss eine gewisse Affinität zum Sprechgesang nachgesagt werden. Schließlich sind die sprachlichen Bilder, die er aufbaut, wenn er beispielsweise mit dem Dasein einer Planierraupe Kapitalismuskritik betreibt, so intelligent, dass die Suche nach vergleichbaren Liedermachern in der deutsche Musiklandschaft schwierig ist. Wortwitz, Charme, Kritik – alles ist wahrlich sensationell. Dennoch tut Album Nummer drei der klare Schritt in Richtung Indie-Pop nicht immer gut, Musik und Gesang wirken auch mal anstrengend. Ok Kid versuchen sich teils zu sehr an Experimenten. Sensation, ja, aber nicht für jeden. (Four Music)

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)