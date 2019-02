Papa Roach: "Who Do You Trust?"

Die Hoffnung, dass Papa Roach noch einmal so ein massiver Hit und Festival-Evergreen wie „Last Resort“ (2000) gelingt, haben sich alle Beteiligten längst abgeschminkt. Auch deshalb überrascht das zehnte Album des kalifornischen Nu-Metal-Quartetts positiv – zumindest zur Hälfte. Die ersten Stücke, darunter das exzellente „Renegade Music“ und der politische Titelsong, beeindrucken mit frischer Crossover-Härte – beinahe à la Rage Against The Machine. Alle weiteren Songs wollen sich dann allzu offensichtlich in den Dienst der Radio-Maschine stellen. Das klingt teilweise zwar durchaus hitverdächtig und auch vielfältig, auf der anderen Seite aber auch leicht austauschbar – fast wie 5 Seconds Of Summer oder die späten Linkin Park. jpk

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)