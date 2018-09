Passenger: „Runaway“

Auf seinem zehnten Album nimmt Mike Rosenberg alias Passenger seine Zuhörer mit auf eine sentimentale Reise durch Amerika. Einmal mehr zeigt sich, was für ein toller Geschichtenerzähler der Künstler ist. An Amerika fasziniert ihn die Weite der Landschaft von Arizona über Kalifornien bis zum Meer, aber auch den Niedergang der ehemaligen Automobilmetropole Detroit besingt Passenger in betont verhaltenen Tönen. Die Verwendung von Lap-Steel-Gitarren, Mandoline und Banjo verleiht den Songperlen eine amerikanisch lebhafte Country-Note. Passenger ist musikalischer Leisetreter und Ohrschmeichler, der mit seinen eingängigen Refrains und dem Mix aus Gute-Laune-Songs und Melancholie den perfekten Soundtrack für einen Roadtrip vorlegt. dir (Sony)

Unsere Note: MUNTERMACHER ★ ★ ★ ★ von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)