PHI:„Cycles“

Seit 2006 agierte die österreichische Prog-Rock Band PHI als Trio und konnte sich zu einem festen Mitglied der europäischen Szene entwickeln. Für das jüngste Album „Cycles“ hat Sänger und Gitarrist Markus Bratusa sein Projekt neu formiert und zum Quartett erweitert – und zeigt, wie schwermütig Art Rock klingen kann. „Cycles“ ist ein ausschweifendes und außergewöhnliches Album. Mit sechs überdurchschnittlich langen Tracks wagen PHI den Goldenen Schnitt zwischen Anspruch und Metal-Energie. So erinnern die ruhigen Elemente des Lieds „Amber“ durchaus an „Outro“ von der französischen Electronic/Dreampop-Band M83 und offenbaren tiefgründigere Züge. Ein faszinierendes Album, das in 46 Minuten mit epischer Breite, sphärischen Klängen, vielen Details und einprägsamen Melodien überzeugen kann. (Soulfood) man

Unsere Note: 4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)

