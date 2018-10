Phil Collins: „PlaysWell With Others“

HANDOUT - 21.09.2018, ---: Das Cover vom Album «Plays Well With Others» des Musikers Phil Collins. Die neue CD-Box ist eine Sammlung alter Songs von unterschiedlichen Künstlern, an denen Phil Collins überwiegend als Schlagzeuger und Produzent mitwirkte. Das Album erscheint am 28.09.2018) Foto: Rhino Entertainment/Warner Music/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das genannte Album und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ © Rhino

Wegen seiner späten Mutation zum Popsänger wird mitunter vergessen, dass Phil Collins (67) über Jahrzehnte ein stilprägender Schlagzeuger war. Darauf liegt der Fokus der Vier-CD-Sammlung „Plays Well With Others“, die in chronologisch geordneten Abschnitten seine Entwicklung vom Progressive Rocker bei Genesis über die Frontmann-Phase zum Solo-Superstar nachzeichnet. Und in Erinnerung ruft, wie extrem gefragt Collins als Gastmusiker war. Bei so extrem unterschiedlichen Künstlern wie den Avantgardisten Brian Eno oder Robert Fripp, den Rockstars Peter Gabriel, Robert Plant, Gary Brooker (Procul Harum), Eric Clapton, Paul McCartney, Joe Cocker, David Crosby, George Harrison und Popikonen à la The Bee Gees oder Annie Lennox. Was für eine Palette! (Rhino)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★ (Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)