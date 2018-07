Popsongs in Dauerschleife

Anzeige

Rick Astley ist zurück, war aber auch nie wirklich weg. Rick wer? Der Sänger von „Never Gonna Give You Up“. Das Lied, das auf keiner Trash-Party fehlen darf, also auf Partys, die bewusst all jene Lieder feiern, die im Alltag niemand mehr hört, und die eher zum Fremdschämen taugen, mit vier, fünf Bier aber plötzlich zu Kult avancieren. Zu diesem Status hat auch das Internetphänomen „Rickrolling“ beigetragen: Hierbei wurde Nutzern über einen Link, der angab, zu einem spektakulären Videoinhalt zu führen, Astleys Video „Never Gonna Give You Up“ gezeigt. Sehr zum Spaß der Netzgemeinde. Aber jetzt genug von Astleys Vergangenheit.

Der Brite hat auf seinem neuen Album „Beautiful Life“ zwölf Lieder veröffentlicht, die sich von seinen früheren Hits – vielen dürfte auch „Together Forever“ ein Begriff sein – schon dadurch unterscheiden, dass die Stücke von Astley selbst geschrieben und produziert wurden. Auch die Instrumente hat der Popstar selbst eingespielt. Es ist bereits das vierte Album des Sängers nach „Body & Soul“ von 1993 und seiner anschließenden fast acht Jahre dauernden Auszeit. Eines der Probleme auf dem neuen Album? Die Liedzeilen wiederholen sich in typischer Pop-Manier sehr oft. Zu oft. Damit auch jeder versteht: „You know I love you, but you don’t know how much, you know I need you, I need your touch, you know I love you, but you don’t know how much …“ („Du weißt, ich liebe Dich, aber Du weißt nicht, wie sehr, Du weißt, ich brauche Dich, ich brauche Deine Berührung“, und so weiter). Viele der Lieder könnte man im Radio auf einer Autofahrt anhören, in dem Glauben, das Werk sei in den 80er-Jahren entstanden – eine Retro-Fahrt mit Lächeln auf dem Gesicht sozusagen. Nur schreiben wir eben das Jahr 2018. Bei aller Kritik, es gibt Potenzial: Wenn Astley seiner Stimme in Balladen mehr Raum gibt („I Need the Light“) oder im groovigen „Better Together“ sogar unerwartet starke Soulanklänge durchsickern.

Davon hätte man gerne mehr gehört. Vielleicht beim nächsten Album. (BMG)