Primal Fear„Apocalypse“

Genickstarre durch das rhythmische Bewegen des Kopfes, Ärger mit den Nachbarn, weil diese Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag nicht genießen können, und Schmerzen im Handgelenk vom vielen „Luftschlagzeug-Spielen“: Mindestens das sind die Folgen beim Hören des neuen Primal-Fear-Albums „Apocalypse“. Teile der Musikkritikergilde zogen bereits Vergleiche mit dem legendären „Painkiller“-Album von Judas Priest. In Sachen Vehemenz und Gesang müssen sich die 1997 in Esslingen gegründeten Power-Metaler – wobei die Frage erlaubt sein muss, ob Power-Metal so unfassbar hart sein kann – vor Rob Halford und Co. zumindest nicht verstecken. Metal aus Deutschland ist und bleibt ein Erfolgsrezept. (Frontiers Records) obit

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)