Razorlight: "Olypus Sleeping"

Nach rund zehnjähriger Schaffenspause knüpft die britische Band Razorlight um Frontmann Johnny Borrell nahtlos an frühere Erfolge an. Schon der Opener „God To Let The Good Times“ versprüht pure Spielfreude und mitreißendes Gitarrengeschrammel. „Back Into Your Life“ feiert mit lebhaft-groovigem Rhythmus den Sommer, und auch dem flippigen „Razorchild“ kann man sich kaum entziehen. In „Brighton Pier“, irgendwo zwischen T-Rex, Iggy Pop und The Smiths, wird gerockt, bis die Schwarte kracht. Mit ihrem urigen Indie-Rock-Britpop schlagen Razorlight Brücken in die frühen 2000er Jahre und die Sixties. Mühelos vereinen sie schroffe Gitarrenwucht („Japanrock“) mit eingängigen Popmelodien („Midsummer Girl“). Auch ruhigere Töne gibt es („Iceman“). Ein tolles Comeback-Album.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)