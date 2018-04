Rick Parfitt:„Over And Out“

Anzeige

Es ist sein erstes und leider auch letztes Solo-Album. Und es heißt auch noch „Over And Out“ (Aus und Vorbei). Status-Quo-Legende Rick Parfitt hat kurz vor seinem Tod den Alleingang gewagt. Das Album war noch eine Aufnahmesession von seiner Vollendung entfernt. Parfitts Sohn Rick Jr, bat Größen wie Brian May (Queen) oder Muse-Bassist Chris Wolstenhome um Mithilfe, das Werk zu vollenden. Es ist ein energiegeladenes Vermächtnis und beweist, dass der Gitarrist mehr beherrschte als die drei berühmten Boogie-Akkorde. Der Titelsong hat schon bei seiner Beerdigung zu Tränen gerührt, „When I Was Falling In Love“ klingt, als feierten die Travelling Wilburys Wiederauferstehung. Und mit „Look Myself Away“ zelebriert Parfitt witzigen Rockabilly. (Earmusic) bjz

