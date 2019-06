Rickie Lee Jones: "Kicks"

Eine Superheldin mit Boxhandschuhen ziert das Cover – wie gut passt das zur Geschichte dieser Platte, auf der eine Mittsechzigerin den Soundtrack ihrer Jugend neu interpretiert. Um „Kicks“ aufzunehmen, hat Rickie Lee Jones ein Crowdfunding gestartet. Entstanden ist das Album über ihr eigenes Label, die Songs hat sie mit Musikern in New Orleans eingespielt. Zu hören ist das, was die Singer-Songwriterin als Heranwachsende im Radio hörte: Stücke aus den 1950er bis 1970er Jahren, von „Nagasaki“ (Ipana Troubadours) bis zu „My Father’s Gun“ (Elton John). Eine ganz spezielle Mischung, die Spaß macht – mindestens der Sängerin, die selbst sagt: „In Zeiten wie diesen kann ein Lächeln subversiv sein. Hier ist Rickie Lees musikalisches Lächeln.“ (OSOD)

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)