Rita Ora: "Phoenix"

Ganz sechs Jahre hat es gedauert, bis Rita Ora nun ihr mit Spannung erwartetes zweites Album vorlegen konnte. Das ist vor allem in den Querelen mit ihrem alten Label begründet, was zur Folge hat, dass man viele Songs schon kennt, weil die britische Pop-Queen mit den kosovarischen Wurzeln über Singles wie dem umstrittenen „Girls“ und Soundtrack-Beteiligungen („For You“) im Gespräch bleiben musste. Der Rest auf „Phoenix“ macht teilweise Spaß und hat mit dem vom englischen Electro-Kollektiv Rudimental produzierten „Summer Love“ sogar noch ein tanzbares Highlight für den Herbst im Gepäck. Insgesamt hebt sich der Phönix allerdings nicht so recht aus der Asche, weil sich auf dieser Scheibe zu wenig getraut wird und vieles nach dem Muster „auf Nummer sicher“ gestrickt ist.

Unsere Note: ★ ★ ★

(Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)