Robben Ford: "Purple House"

Ob die Ähnlichkeit des Album-Titels zum Jimi Hendrix-Song gewollt war? Robben Ford klingt zumindest ähnlich kantig, wenn auch weniger brachial. Auch bei seinem neunten Solo-Album schafft es der kalifornische Blues-Gitarrist, sich selbst ein Stück weit neu zu erfinden. Und das ist eine große Leistung nach fünf Jahrzehnten im Geschäft. Blues, Jazz, Fusion – alles spielt mit hinein in die neun Titel, die trotz ihrer Unterschiedlichkeit am Ende ein harmonisch rundes Bild ergeben. Besonders packend: Das Duett „Break In The Chains“ mit der Soulröhre Shemekia Copeland, die Ford allerdings mit Macht an die Wand singt. Es braucht indessen zwei oder drei Durchgänge, um sich in die Songstrukturen hineinzuhören. Aber dann macht’s richtig Spaß.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

