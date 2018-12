Rodney Crowell: "Christmas Everywhere"

Süßer die Boxen nie klingen ... als zur Weihnachtszeit. Das geht manchen Zeitgenossen ja auch mächtig auf die Nerven. Eher an diese Zielgruppe richtet US-Countrysänger Rodney Crowell die zwölf Songs auf „Christmas Everywhere“. Inhaltlich fokussiert der 68-jährige Texaner auf überbordenden Konsum („Clement’s Lament (We’ll See You In The Mall)“), übersehene Einsamkeit („Merry Christmas From An Empty Bed“, „Christmas Makes Me Sad “) und generelle Festmüdigkeit („Let’s Skip Christmas This Year “). Der Ton kann sarkastisch ausfallen („When The Fat Guy Tries The Chimney On For Size “), ist aber oft eher liebevoll neckisch. Musikalisch tendiert Crowell hier Richtung Folkblues, mit süßlichen Einlagen – eine Weihnachtsplatte zum Hinhören. (PIAS)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

(Muntermacher) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)