Rückwärtsgewandte Lebensreisen

TV-Satiriker Jan Böhmermann hat für das Video „Eier aus Stahl – Max Giesinger und die deutsche Industriemusik“ im Frühjahr 2018 den Grimme-Preis gewonnen. Und den Karlsruher Sänger damit zum Gesicht des Dauer-Deutschpop-Booms gemacht, den viele inzwischen als inflationär und gleichförmig empfinden. Was fast in jedem Einzelfall ungerecht ist, denn die Protagonisten verstehen musikalisch und textlich ihr Handwerk theoretisch besser als viele ihrer Vorgänger aus den 70er und 80er Jahren. Praktisch ähnelt sich das allerdings wahrscheinlich genau wegen der hohen handwerklichen Qualität – und Giesingers dritte Platte „Die Reise“ ist dafür ein Beispiel.

Es handelt sich inhaltlich um ein Konzeptalbum, nicht nur zum Thema Wegfahren, sondern vor allem über Lebensreisen. Ausgangpunkt ist laut Pressetext einer „dieser grauen Tage, an denen man das Gefühl hat, alles schon zu kennen, nicht vom Fleck zu kommen, gefangen zu sein in den Routinen“. Das Problem: Statt Aufbruchstimmung verbreiten die meisten der 13 betont nachdenklichen Songs des 30-Jährigen eher rückwärtsgewandte Melancholie, die fast schon vorgealtert wirkt. Das Problem: So klingt das Album trotz Giesingers angenehm warmer, dezent angerauter Stimme auf Dauer einfarbig.

Musikalisch sind die neuen Songs des starken Livemusikers und seiner Band nicht unambitioniert. Sie vergessen aber, dass die Sounds und Rhythmen der mittleren U2 und frühen Coldplay inzwischen auch längst Klischees sind. Wenn dazu noch der Schwung und Club-Appeal der späten Helene Fischer kommt, wie etwa im Titelsong, zerfließt die Grenze zwischen potenziellen Rockhymnen und Schlagerhaftigkeit. Kommerziell kann das funktionieren, aber originell geht anders. (BMG) jpk

