Runrig:„Best Of Rarities“

Am 18. August in Stirling ist endgültig Schluss, nach 45 Jahren in der ersten Reihe des Celtic-Rock verabschiedet sich das schottische Sextett auf heimischem Boden von seinen Fans. Passend dazu gibt es nun das Doppel-Album „Best Of Rarities“, das aber weniger eine Werkschau, sondern eher der Versuch ist, nochmals die Stärken der Band auf den Bühnen Europas zu verewigen. Deshalb finden auch B-Seiten, unveröffentlichte Live-Tracks und Demo-Aufnahmen den Weg auf dieses Abschiedsgeschenk. Allerdings ist die Auswahl der Songs nicht gerade geeignet, um mitzureißen, vieles bewegt sich im Midtempo. Auch die Aufnahmequalität lässt über große Strecken zu wünschen übrig. Einem echten Schlusspunkt ist das nicht immer würdig. (Sony)

Unsere Note: ★ ★ ★ (Mittelmäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)