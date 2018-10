Sahnehäubchen aus der Metropolregion

Dass Gregor Meyle auf seinem sechsten Studioalbum wieder eine reife Leistung abliefert, hat nicht nur damit zu tun, dass der Deutschpopsänger am 13. Oktober seinen 40. Geburtstag gefeiert hat. Deshalb verbreiten die elf neuen Lieder nicht nur die gewohnt positive Das-Glas-ist-doch-ganz-schön-voll-Stimmung, sondern teilweise sind sie auch eine Art Lebens(zwischen)bilanz des Musikers, Menschen und Familienvaters.

Der ist, getreu dem Albumtitel „Hätt’ auch anders kommen können“, weise genug, um zu schätzen, was er hat. Und bringt vor allem seine Vatergefühle sehr anrührend in der Ballade „Das Schönste auf der Welt“ zum Ausdruck. Ähnlich persönlich: „Weck mich niemals auf“, an dem der Odenwälder Produzent Jules Kalmbacher mitgeschrieben hat. Meyle schlägt auch erstmals explizit gesellschaftspolitische Töne an und bringt seine Gefühlslage über die wirr gewordene Welt in „Wie kann das geschehen“ auf den Punkt. In einigen Songs hört man auch Trauer durch, etwa um Kollegen wie Söhne-Mannheims-Bassist Robbee Mariano oder Perkussionist Tilman Bruno.

Grosch produziert glanzvoll

Aber der Schwabe ragt vor allem musikalisch aus der Masse der sensiblen Deutschpop-Barden heraus. Denn wie sonst nur Joris oder Bosse verbindet er die Authentizität des Singer-Songwriters mit großer musikalischer Qualität. Für die sorgen wie gewohnt viele Musiker aus Mannheim und der Metropolregion. Allen voran: Produzent Matthias Grosch, der als Arrangeur und Bandleader bei den „Sing meinen Song“-Tauschkonzerten die Sahnehäubchen setzt. Er steht ganz besonders für die „Hätt’ auch anders kommen können“-Momente in Meylres Karriere. Denn nachdem sich der mediale Rückenwind aus Stefan Raabs Casting-Show „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“ 2007 nicht als nachhaltig erwiesen hatte, trugen Grosch und seine Live-Band bei „Sing meinen Song“ wesentlich dazu bei, das Talent des Sängers für ein musikaffines Publikum anzurichten. Viele der Instrumentalisten zählen inzwischen zu Meyles fester Band und tragen wesentlich zur stilistischen Vielfalt mit Einflüssen aus einer halben musikalischen Weltreise und enormen Leichtigkeit dieser Produktion bei.

Namentlich sind das unter anderem Bassist Dominik Krämer, Gitarrist Markus Vollmer, Trompeter Christoph Moschberger, Saxofonist Axel Müller, Posaunist Johannes Goltz, Schlagzeuger Tommy Baldu und Sängerin Laura Bellon. Deren Ehemann und Co-Popakademiker Danny Fresh ist auf „Kriegen’s schon irgendwie hin“ endlich mal wieder als Rapper zu hören – das rundet das Werk ab. Da wäre es fast nicht nötig gewesen, dass zwei Mitglieder aus der Band des Jazz-Superstars Gregory Porter mitwirken: Doch Pianist Chip Crawford und Bassist Jahmal Nichols veredeln den Titelsong spürbar. (Tonpol)

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ (Muntermacher) von 6 Sternen

