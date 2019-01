Schmierige Texte in den Genen

Tiefgründig waren sie noch nie. Und das sind sie auch heute nicht. Die Backstreet Boys haben mit ihrem neuen Album „DNA“ quasi wieder alle Klischees erfüllt, die eine Boyband mit sich herumträgt. Schmierige Texte, mehrstimmige Harmonien, einprägsame und einfache Refrains, und natürlich geht es nur um das Boygroup-Thema Nummer eins: Liebe.

Es bleibt das Gleiche

Ob eine neue Liebe, eine alte Liebe oder eine verlorengegangene Liebe. Liebe, Liebe, Liebe … Es ist und bleibt das Gleiche. Sie haben es wohl einfach in ihren Genen – und das passt zum Albumtitel. Anfangs könnte man meinen, Taio Cruz und Jason Derulo hätten sich zu einer Band formatiert: Scheint es doch bei den ersten beiden Songs („Don’t Go Breaking My Heart“, „Nobody Else“), als hätten sich die 90er-Stars an derzeitige Musiktrends angepasst. Selbst die Stimmen – vor allem die von Howie und AJ McLean – erinnern an die US-amerikanischen Schmusetypen. Ein bisschen R ’n’ B schwingt da mit. Gemischt werden die Lieder mit treibenden House-Beats sowie hier und da ein paar vom Synthi simulierte E-Gitarrenriffs.

Was natürlich nicht fehlen darf, ist das altbewährte und seit zwei Jahren im Trend liegende Auto-Tune. Relativ schnell aber fallen die fünf Sänger in alte Muster. Schnipsen, was das Zeug hält, hinterlegen ihre Stimmen mit übermäßigem Hall, begleiten fast jeden Satz mit einem „Yeah“ und „Uh“. Der Zuhörer wird also auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit dem letzten Titel „Ok“ versuchen sie dann noch einmal etwas Tanzbares. Scheitern letztlich aber wieder an ihrer Kitsch-DNA.

Dabei waren sie mal so groß. Als sie 1995 mit dem Song „We’ve Got It Going On“ ihre Karriere starteten. In Deutschland erreichte die Single Gold-Status. Ihr Debütalbum „Backstreet Boys“ erschien 1996. Es erreichte sechsfach Platin. „Quit Playin’ Games with My Heart“ war ihr erster Nummer-eins-Hit in Deutschland. Aber: Wir schreiben das Jahr 2019. Die Zeit der Boybands ist vorbei. jor

