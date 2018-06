Schmutzig, rockig, zärtlich

Anzeige

Okay, das Bausystem ist fast schon handelsüblich geworden. Gutes Songwriting, große Stilvielfalt, die durch eine schiere Masse an Autoren, Produzenten und Gast-Featurings ins Unermessliche vergrößert wird, und dann natürlich eine schillernde gute Sängerin wie Lady Gaga, Beyoncé oder – Christina Aguilera. Insofern schließt die 37-jährige Sirene nur an das an, was das Mix-Genre zwischen R ’n’ B, Pop und Dance zu bieten hat.

Das Aber dazu ist jedoch groß, denn „Liberation“ ist überaus gelungen. Mit vielen Titeln darauf kehrt Aguilera zum musikalischen Handwerk zurück und präsentiert sich – obwohl unter zahlreichen Einflüssen aus Hip-Hop und R ’n’ B stehend – als großartige Soulsängerin, die aber wandelbar ist und auch zart klingen kann wie etwa im Intro „Searching for Maria“, mit dem sich die kalt und einsam gewordene Christina „Maria“ Aguilera auf die Suche nach ihrer von väterlicher Gewalt beherrschten Kindheit begibt – und sich davon befreit. Wenn ein Weltstar so etwas tut (mit dieser Stimme, die kindlich klingt und dann wieder gewaltig bluesröhrig), dann trifft das ins Herz des Musikhörers.

Aber es gibt mehr: nämlich eine Menge gelungener Lieder, Zwischenspiele und Sidekicks auf „Liberation“, womit Aguilera tatsächlich eine Friedensbotschaft aussenden möchte – von der fast schmutzigen Live-Blues-Rock-Nummer „Sick Of Sittin’“ über das karibische „Fall In Line“ bis hin zur ungewohnt nackten Pianoballade „Unless It’s With You“, in der die New Yorkerin alle Register des Soul- und Bluesgesangs zieht.