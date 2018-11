Manchmal wissen selbst Paul McCartney (ehemals The Beatles), U2 oder Thurston Moore (Ex-Sonic Youth) nicht weiter. Dann holen sie eine Produzenten-Ikone wie Paul Epworth, der so unterschiedliche Stile wie die von Primal Scream, Pete Dohertys Babyshambles, Plan B, Bloc Party, Bruno Mars oder John Legend zur Geltung bringen kann. Der aber auch Weltkarrieren wie die von Adele oder Florence And The Machine mit aufs Gleis gesetzt hat.

Die Dienste des fünffachen Grammy-Gewinners hatte das Folkrock-Quartett Mumford & Sons bitter nötig. Denn mit der Hinwendung zu völlig austauschbaren Radiogitarrenrock auf ihrem dritten Album „Wilder Minds“ hatten die Briten nicht nur Kritiker entsetzt, sondern auch ein kommerzielles Desaster erlebt. Trotz Nummer-eins-Status haben sie im Vergleich zu ihrem insgesamt fast sechs Millionen Mal verkauften Sensationsdebüt „Sigh No More“ in Deutschland zwei Drittel ihrer Albumkäufer verloren; in den USA sogar vier Fünftel.

Dass Marc Mumford & Co. trotzdem eine grandiose Live-Band geblieben sind, wird dafür sorgen, dass ihre Fans ihrem vierten Werk „Delta“ eine Chance geben und zumindest mal ’reinhören. Dabei kann man feststellen, dass Delta immer noch opulenter klingt als die betörend einfachen Folk-Anfänge, aber die Band stellt ihre Charakteristika wieder stärker heraus, ohne ihre neuen Ideen völlig zu verleugnen. So schwebt Mumfords unverwechselbar herzerweichender Gesang im Zentrum der Songs, in denen Streicher, gelegentlich elektronisch fabrizierte Beats und atmosphärische Soundeffekte sich unterordnen. Zusammen mit den wieder zart aufscheinenden Banjo-Basics und dem Gott sei dank wieder eingesetzten typischen Chorgesang ergibt das eine spannende Mischung, die im epischen Schluss- und Titelsong „Delta“ wie im Schnelldurchlauf zusammengefasst wird. Ein großer Schritt zurück nach vorn, auch wenn die großen Ohrwürmer fehlen. Dafür sind den „Mums“ neben vielen ruhigen, stimmungsvollen Momenten einige starke Hymnen gelungen, die vor allem live funktionieren. (Island) jpk

